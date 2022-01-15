Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 19:55
19:54
Общество
Спин-офф сериала «Как я встретил вашу маму» разочаровал критиков
19:50
Политика
Кадыров назвал представителей Ингушетии братьями чеченцев
19:43
Политика
Washington Examiner: Россия смеется над сменившейся риторикой Байдена в адрес Москвы
19:37
Армия
Аналитик Дура: Россия может открыть крупное производство боевых беспилотных вертолетов
19:35
Общество
Сотни жителей Металлостроя остались без тепла из-за дефектов на трубопроводе
19:35
Происшествия
Более 2,6 тыс. жителей Казахстана обратились к врачам с момента введения режима ЧП
19:34
Экономика
Рост потребления мобильного интернета зафиксирован в январе
19:33
Армия
Командующий ЮВО Дворников: армейский корпус в Крыму усилят ракетным дивизионом
19:32
Общество
Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний заразился коронавирусом
19:30
Общество
Теннисиста Джоковича вновь задержали и поместили в австралийский изолятор
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Полиции Портленда представили протестующих как «грязных хиппи»

Весь мир
Полиции Портленда представили протестующих как «грязных хиппи»
Prt Scr twitter.com  /  @PDocumentarians

Портленд, 15 января. Полицейским в Портленде, штат Орегон, показывали презентацию, в которой предполагалось применение насилия по отношению к протестующим. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В учебном курсе для полиции Портленда описывались типы протестов и тактика, которую можно использовать для поддержания порядка. На одном из слайдов оправдывалось насилие по отношению к митингующим, и была подпись, что в конечном итоге «наложат швы и повязки». На другом была шутка, в которой протестующие высмеивались и сравнивались с «грязными хиппи».

Мэр Тед Уилер, который опубликовал документ, рассказал, что он всплыл в рамках судебного процесса, связанного с митингами против расовой несправедливости, которые охватили город в 2020 году. Уилер подчеркнул, что ему «отвратителен» слайд и что по данному делу началось внутреннее расследование.

«Полицейское бюро Портленда должно отвергнуть подобное отношение к этим людям, выраженное в этом слайде», — сказал он.

Начальник полиции Чак Лавелл сказал, что сообщение в презентации «не является репрезентативным для портлендского бюро» и что ситуация разочаровывает многих офицеров, которые много работают, чтобы «заслужить доверие общества».

Протесты в Портленде

Летом 2020 года Портленд охватили сильные беспорядки после убийства полицейским Дереком Шовиным афроамериканца Джорджа Флойда. Город из-за большого количества молодого населения стал одним из эпицентров митингов, на улицы выходили тысячи человек. Митингующие подожгли ряд ключевых зданий, а также устраивали многочленные стычки с полицией. Городу пришлось требовать у Белого дома ввода федеральных сил, чтобы успокоить жителей.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Полиции Портленда представили протестующих как «грязных хиппи»
сша полиция портленд
Комментировать