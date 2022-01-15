Полиции Портленда представили протестующих как «грязных хиппи»

Портленд, 15 января. Полицейским в Портленде, штат Орегон, показывали презентацию, в которой предполагалось применение насилия по отношению к протестующим. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Police training materials released by the city of Portland included a meme that mocked protesters as dirty hippies and suggested they would be left “stitched and bandaged.” https://t.co/GxQzU7PtQP — The Seattle Times (@seattletimes) January 15, 2022

В учебном курсе для полиции Портленда описывались типы протестов и тактика, которую можно использовать для поддержания порядка. На одном из слайдов оправдывалось насилие по отношению к митингующим, и была подпись, что в конечном итоге «наложат швы и повязки». На другом была шутка, в которой протестующие высмеивались и сравнивались с «грязными хиппи».

Мэр Тед Уилер, который опубликовал документ, рассказал, что он всплыл в рамках судебного процесса, связанного с митингами против расовой несправедливости, которые охватили город в 2020 году. Уилер подчеркнул, что ему «отвратителен» слайд и что по данному делу началось внутреннее расследование.

«Полицейское бюро Портленда должно отвергнуть подобное отношение к этим людям, выраженное в этом слайде», — сказал он.

Начальник полиции Чак Лавелл сказал, что сообщение в презентации «не является репрезентативным для портлендского бюро» и что ситуация разочаровывает многих офицеров, которые много работают, чтобы «заслужить доверие общества».

Протесты в Портленде

Летом 2020 года Портленд охватили сильные беспорядки после убийства полицейским Дереком Шовиным афроамериканца Джорджа Флойда. Город из-за большого количества молодого населения стал одним из эпицентров митингов, на улицы выходили тысячи человек. Митингующие подожгли ряд ключевых зданий, а также устраивали многочленные стычки с полицией. Городу пришлось требовать у Белого дома ввода федеральных сил, чтобы успокоить жителей.