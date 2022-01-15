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Кацалапов и Синицына завоевали золото в танцах на льду на чемпионате Европы в Таллине

  /   Обновлено: 15 января 2022 18:08
Спорт
Кацалапов и Синицына завоевали золото в танцах на льду на чемпионате Европы в Таллине
ТАСС  /  Ковалев Петр

Таллин, 15 января. Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль в танцах на льду на чемпионате Европы, который проходит в Таллине. Они набрали 130,07 балла в произвольном танце и одержали победу с результатом 217,96 балла.

Серебро тоже досталось российской паре — Александре Степановой и Ивану Букину. Они оказались на втором месте с результатом 213,20 балла. Бронзовыми призерами стали представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 207,97 балла.

В соревнованиях также принимали участие россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Они заработали 186,61 балла и попали на седьмую строчку.

Ранее победу в Таллине одержал российский фигурист Марк Кондратюк. Он завоевал золото в одиночном мужском катании.

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фигурное катание чемпионат европы кацалапов синицына
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