Кацалапов и Синицына завоевали золото в танцах на льду на чемпионате Европы в Таллине

Таллин, 15 января. Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль в танцах на льду на чемпионате Европы, который проходит в Таллине. Они набрали 130,07 балла в произвольном танце и одержали победу с результатом 217,96 балла.

Серебро тоже досталось российской паре — Александре Степановой и Ивану Букину. Они оказались на втором месте с результатом 213,20 балла. Бронзовыми призерами стали представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 207,97 балла.

В соревнованиях также принимали участие россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Они заработали 186,61 балла и попали на седьмую строчку.

Ранее победу в Таллине одержал российский фигурист Марк Кондратюк. Он завоевал золото в одиночном мужском катании.