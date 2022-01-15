Испанский архитектор Рикардо Бофилл скончался на 83-м году жизни

Мадрид, 15 января. Автор множества архитектурных проектов по всему миру Рикардо Бофилл ушел из жизни в Барселоне. Ему было 82 года. Трагическую новость сообщает ArchDaily.

Причина смерти не раскрывается. Прощальная церемония пройдет 26 и 27 января в офисе RBTA.

Рикардо Бофилл за годы своей карьеры занимался реконструкцией храма Сантуарио-де-Меричель в Андорре, спроектировал для Парижа жилой комплекс «Пространства Абраксаса». Помимо этого, архитектор работал и в России. Например, по его чертежам были построены панельные многоквартирные дома в Москве, а также ЖК «Новоорловский» на севере Петербурга.