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Испанский архитектор Рикардо Бофилл скончался на 83-м году жизни

Общество
Испанский архитектор Рикардо Бофилл скончался на 83-м году жизни
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Мадрид, 15 января. Автор множества архитектурных проектов по всему миру Рикардо Бофилл ушел из жизни в Барселоне. Ему было 82 года. Трагическую новость сообщает ArchDaily.

Причина смерти не раскрывается. Прощальная церемония пройдет 26 и 27 января в офисе RBTA.

Рикардо Бофилл за годы своей карьеры занимался реконструкцией храма Сантуарио-де-Меричель в Андорре, спроектировал для Парижа жилой комплекс «Пространства Абраксаса». Помимо этого, архитектор работал и в России. Например, по его чертежам были построены панельные многоквартирные дома в Москве, а также ЖК «Новоорловский» на севере Петербурга.

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испания архитектор Рикардо Бофилл
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