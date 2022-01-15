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Обрыв высоковольтной линии привел к гибели двух человек в Ливии
Весь мир
Обрыв высоковольтной линии привел к гибели двух человек в Ливии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Триполи, 15 января. Два человека погибли в результате обрыва высоковольтных проводов в Ливии. Об этом сообщается в пресс-службе генеральной электроэнергетической компания (GECOL).

Инцидент произошел рано утром в районе Халат бин Аун к югу от Триполи. Неизвестные преступники попытались обрезать и украсть кабель, однако он упал на жилой дом и привел к гибели отца и сына.

«Дом построен в небезопасном месте, очень близко к линиям электропередач высокого напряжения. Магистраль существует уже 25 лет», — говорится в сообщении корпорации.

Представители GECOL уточнили, что в районе Халат бин Аун обнаружено несколько домов, построенных прямо под линиями электропередачи высокого напряжения. Нередки случаи, когда столичные жители пытаются незаконно подключиться к кабелю.

«Строительство под или вблизи путей передачи энергии представляет реальную опасность для граждан», — добавили в компании.

В начале недели сотрудники GECOL зарегистрировали десятки незаконных подключений к сети. При содействии службы безопасности они обрезали кабели и выписали штрафы правонарушителям.

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ливия обрыв высоковольтная линия
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