Обрыв высоковольтной линии привел к гибели двух человек в Ливии

Триполи, 15 января. Два человека погибли в результате обрыва высоковольтных проводов в Ливии. Об этом сообщается в пресс-службе генеральной электроэнергетической компания (GECOL).

Инцидент произошел рано утром в районе Халат бин Аун к югу от Триполи. Неизвестные преступники попытались обрезать и украсть кабель, однако он упал на жилой дом и привел к гибели отца и сына.

A father and his son have died of electrocution in Ain Zara, south Tripoli, after a metal ladder they were using on the rooftop of their house entered the magnetic field of a high voltage power line just a few meters above the house. pic.twitter.com/JdKD0mQhLT