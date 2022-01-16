«Такого не будет в новом году»: экономист Колганов дал совет россиянам, как пережить инфляцию

Экономист Андрей Колганов призвал россиян не отказываться от накоплений капитала. В беседе с ФАН эксперт подтвердил слова аналитиков, что граждане России стали чаще тратить деньги из-за пандемии коронавируса и неуменьшающейся инфляции. Он отметил, что многие люди не смогут отказаться полностью от накопительства.

«Сказать точно, как будет развиваться ситуация в 2022 году и какой финансовой стратегии надо придерживаться, довольно сложно. В основном зависит от того, как будет развиваться пандемия коронавируса и так ли быстро она пойдет на спад, как это прогнозируют некоторые специалисты. Наверное, экономическая ситуация будет значительно легче. Соответственно, необходимости жесткой экономии уже не будет», ― заявил эксперт.

Колганов считает, что у многих жителей России сохранится определенная осторожность, однако ситуация, когда покупатели сломя голову запасались товарами первой необходимости, вероятно, не повторится.

«Люди в 2020 году запасались туалетной бумагой и не совершали каких-то серьезных покупок, не брали товары длительного пользования. Например, резко сократился спрос на автомобили. Думаю, такого не будет в новом году. Все сильные опасения остались позади, несмотря на то, что пандемия полностью не исчерпана», ― считает эксперт.

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Тем, кто настроен не просто пережить инфляцию, но и приумножить свой капитал в текущем году, Колганов советует не распыляться на сложные инвестиционные инструменты, а продолжать тщательно считать доходы и планировать расходы.

«Я бы категорически не советовал рисковать инвестициями и вкладываться в финансовые инструменты ради желания заработать по нескольким причинам. Во-первых, чтобы рисковать и получать какой-то серьезный результат, нужны значительные финансовые резервы. С тысячей рублей на фондовый рынок не пойдешь. Во-вторых, на финансовом рынке велик риск потерять деньги. Для людей, живущих от получки до получки, такие потери будут крайне болезненными. К сожалению, на инвестиционном рынке встречаются фирмы, финансовые пирамиды, которые завлекают людей все более изощренными способами. Риск нарваться на такого рода мошенников существует. Людей с небольшим уровнем доходов я бы предостерег от вложений в рисковые финансовые инструменты», — дал совет собеседник ФАН.

Людям с более высокими доходами нужно решать самим, готовы ли они вкладываться в финансовое образование, прохождение курсов, поиск хороших специалистов. По словам Колганова, сейчас услуги финансовых консультантов на рынке предлагают все кому не лень. Зачастую это люди не слишком компетентные.

«Много есть подводных камней. Я бы не рекомендовал заниматься рискованными инвестициями. С чистой душой я бы посоветовал консервативные финансовые инструменты — например, ОФЗ. Богатства на этом не обретешь, но накопления не потеряешь», — предложил аналитик.

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Эксперт предостерег от финансовых соблазнов любителей кредитов и рассрочек. Пользоваться банковскими предложениями Колганов рекомендует тем людям, которые привыкли планировать свои доходы и расходы.

«Если человек имеет привычку к жесткому и осмотрительному финансовому планированию, то можно кредитками пользоваться. Он твердо знает, какие у него доходы будут, как он будет погашать заем, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Однако очень многие берут кредиты неосмотрительно, без особого расчета, как они будут с ним расплачиваться, а потом попадают в неприятные ситуации», — подытожил собеседник ФАН.

Тем временем заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов рассказал об изменении ценообразования в России в наступившем году. По словам эксперта, новый штамм коронавируса «Омикрон» отразится на спросе на сырьевые товары, в том числе на нефть, и это спровоцирует ослабление рубля.