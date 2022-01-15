Французская археологическая миссия восстановит Национальный музей в Триполи

Триполи, 15 января. Французская археологическая миссия в Ливии объявила сегодня о начале второго этапа совместного проекта по восстановлению Национального музея в Триполи.

Реализация работ проходит в сотрудничестве с Грацким университетом и фондом ALIPH, специализирующемся на защите всемирного наследия, а также в координации с посольствами обеих стран. Несколькими днями ранее председатель ливийского Управления древностей Мухаммад аш-Шакшуки принял у себя в офисе делегацию французской научной миссии во главе с ее руководителем Мишелем Винсентом. На встрече присутствовал также эксперт по археологическим памятникам Мухаммад Факрун, директор Департамента музеев Ашраф аз-Заркани и другие деятели сферы науки и культуры.

В ходе переговоров стороны рассмотрели способы поддержки Управления древностей в области реставрации и сохранения исторического наследия. На встрече также дана оценка работы, проделанной в рамках первого этапа программы восстановления Национального музея.

Кроме того, французская делегация посетила древний город Лептис-Магна. Целью поездки стала подготовка отчета Комитета всемирного наследия об исключении города из списка находящихся под угрозой объектов, в который он вошел в 2016 году на основании решения ЮНЕСКО.

На днях посольство Ливии в США запустило процесс возвращения на родину мраморной статуи греческой богини Персефоны. Ее контрабандным путем вывезли из страны в Соединенные Штаты, где пытались выставить на аукционе и продать.