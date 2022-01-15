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Волочкова пришла на шоу «ЧБД» в кольце за 60 млн рублей

Шоу-бизнес
Волочкова пришла на шоу «ЧБД» в кольце за 60 млн рублей
Prt Scr youtube.com  /  LABELCOM

Москва, 15 января. Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова стала гостьей YouTube-шоу «Что было дальше?» (ЧБД). Участники программы сразу обратили внимание на дорогое украшение балерины.

Волочкова появилась в студии в черной блузке и брюках в тон. Ее левую руку украшал массивный перстень с голубым камнем. Ведущий Нурлан Сабуров поинтересовался, где он может купить такую красоту.

«Это турмалин параиба. Очень дорогой камень — самый дорогой из бриллиантов», — похвасталась Волочкова.

Балерина получила кольцо за 60 млн рублей в качестве подарка от поклонника. Она не стала называть его имя. Участники «ЧБД» посмеялись над украшением Волочковой.

«Вот кольцо как-то странно обтесано. Хотя если что-то не обтесано — садимся у моря и ждем», — пошутили они.

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Все новости / Шоу-бизнес / Волочкова пришла на шоу «ЧБД» в кольце за 60 млн рублей
кольцо балерина волчокова
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