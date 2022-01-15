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DPA: встреча министров иностранных дел G7 пройдет в Германии 12-14 мая

Политика
DPA: встреча министров иностранных дел G7 пройдет в Германии 12-14 мая
pixabay.com  /  PD

Берлин, 15 января. Немецкая сторона проведет заседание министров иностранных дел стран G7 в рамках председательства в «Группе семи» 12-14 мая. Об этом проинформировало агентство DPA, ссылаясь на источники в Правительстве Германии.

Встреча дипломатов пройдет в коммуне Вангельс, расположенной на земле Шлезвиг-Гольштейн, на берегу Балтийского моря. Переговоры состоятся на базе замка Вайсенхаус, который в 2015 году переделали под гостиницу.

Во время прошлого председательства Германии в G7 министры иностранных дел «Большой семерки» встречались в Любеке.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее усомнилась в возвращении России в G7. По ее словам, Москва якобы сама исключила себя из этой группы после референдума в Крыму.

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G7 германия большая семерка
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