DPA: встреча министров иностранных дел G7 пройдет в Германии 12-14 мая

Берлин, 15 января. Немецкая сторона проведет заседание министров иностранных дел стран G7 в рамках председательства в «Группе семи» 12-14 мая. Об этом проинформировало агентство DPA, ссылаясь на источники в Правительстве Германии.

Встреча дипломатов пройдет в коммуне Вангельс, расположенной на земле Шлезвиг-Гольштейн, на берегу Балтийского моря. Переговоры состоятся на базе замка Вайсенхаус, который в 2015 году переделали под гостиницу.

Во время прошлого председательства Германии в G7 министры иностранных дел «Большой семерки» встречались в Любеке.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее усомнилась в возвращении России в G7. По ее словам, Москва якобы сама исключила себя из этой группы после референдума в Крыму.