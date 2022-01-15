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Военный эксперт Сивков: Россия может вразумить НАТО «ядерным мечом»

Армия
Военный эксперт Сивков: Россия может вразумить НАТО «ядерным мечом»
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 января. Россия обладает выбором из множества сценариев для оказания давления на США и их партнеров по НАТО. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров с НАТО заявил, что Москва может пойти на ответные меры, если США «будут усиливать военный нажим». Дипломат не исключил размещения российских ракет на Кубе или в Венесуэле. Комментируя газете «Взгляд» заявление Рябкова, военный эксперт Константин Сивков подчеркнул, что это далеко не единственный рычаг воздействия на Запад.

«У нас есть и другие методы для адекватного ответа американцам. Например, в случае новых вооруженных провокаций у наших берегов можно задействовать морскую авиацию. Наши истребители способны на перехват, сопровождение и — в конце концов — на уничтожение провокаторов», — заметил Сивков.

Кроме этого, эксперт предложил подумать и о более «жестком ответе» в виде тесного дуэта с Китаем. В нем Москва будет «ядерным мечом», а Пекин — «фабрикой» для него. Кроме того, по словам Сивкова, продавить Белый дом и НАТО на сделку и отказ от притязаний на Украину всегда можно, заявив о разработке новых вооружений и о готовности прекратить ее, но только на своих условиях.

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд тем временем заявила, что у Белого дома было разработано 18 сценариев на случай якобы возможного «российского наступления» на Украину.

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