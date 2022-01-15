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Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету на шестом этапе КМ

  /   Обновлено: 15 января 2022 17:56
Спорт
Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету на шестом этапе КМ
instagram.com  /  @karimas01

Рупольдинг, 15 января. Российские биатлонисты завоевали золото в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Германии.

Мужская сборная России 15 января заняла первое место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге. За национальную команду выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Российские биатлонисты преодолели дистанцию в 30 километров за 1 час 11 минут 6,1 секунды.

Второе место в мужской эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге заняла сборная Германии. Белорусские биатлонисты завоевали бронзу.

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биатлон кубок мира эстафета рупольдинг
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