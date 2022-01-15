Отец Меган Маркл считает, что она должна дать показания по делу принца Эндрю

Лондон, 15 января. Отец жены принца Гарри, бывшей актрисы Меган Маркл призвал дочь дать показания по скандальному делу принца Эндрю. Томас Маркл считает, что герцогиня Сассекская не может остаться в стороне от процесса.

По словам отца Меган Маркл, у его дочери были какие-то дела с принцем Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании. Как отметил Томас Маркл, репутация среднего сына Елизаветы II наносит ущерб королевской семье, поэтому долг жены принца Гарри рассказать, если она была каким-либо образом вовлечена в круг обвиняемого.

«Если она была на каких-либо мероприятиях или в местах, где он бывал, ей нужно высказаться. Она не имеет права отказываться от этого на самом деле», — пояснил отец герцогини Сассекской в беседе с телеканалом GB News.

Маркл добавил, что его дочь не могут избавить от участия в процессе на основании ее герцогского титула. Уехав из Великобритании и забрав с собой принца Гарри, бывшая актриса отказалась от права быть герцогиней Сассекской, убежден ее отец.

Ранее принца Эндрю лишили королевского патронажа и воинских званий. Герцог Йоркский будет защищать себя в деле об изнасиловании как частное лицо.