Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 18:24
18:22
Политика
Журналист Халпин: нерешительность НАТО и США позволяет России оставаться в выигрыше
18:19
Общество
Ученые Бристольского университета выяснили новые факты о штамме коронавируса «Омикрон»
18:19
Происшествия
Людей эвакуировали из киевского аэропорта после сообщения о минировании
18:16
Шоу-бизнес
Поклонники смеются над Пашу, который «прикрывает пузико» на пикантном видео с Ханной
18:16
Весь мир
Полиции Портленда представили протестующих как «грязных хиппи»
18:16
Происшествия
Суд в Москве арестовал шестого и седьмого членов банды хакеров REvil
18:13
Шоу-бизнес
Блогер с синдромом Дауна прокомментировал аборт Натальи Турецкой
18:13
Весь мир
Обрыв высоковольтной линии привел к гибели двух человек в Ливии
18:12
Происшествия
Мужчина пытался сжечь дом экс-супруги под Новосибирском
18:12
Армия
Португальский прорицатель Вильегас предрек ядерную войну с участием четырех стран
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Отец Меган Маркл считает, что она должна дать показания по делу принца Эндрю

Общество
Отец Меган Маркл считает, что она должна дать показания по делу принца Эндрю
Кадр из сериала «Форс-мажоры»

Лондон, 15 января. Отец жены принца Гарри, бывшей актрисы Меган Маркл призвал дочь дать показания по скандальному делу принца Эндрю. Томас Маркл считает, что герцогиня Сассекская не может остаться в стороне от процесса.

По словам отца Меган Маркл, у его дочери были какие-то дела с принцем Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании. Как отметил Томас Маркл, репутация среднего сына Елизаветы II наносит ущерб королевской семье, поэтому долг жены принца Гарри рассказать, если она была каким-либо образом вовлечена в круг обвиняемого.

«Если она была на каких-либо мероприятиях или в местах, где он бывал, ей нужно высказаться. Она не имеет права отказываться от этого на самом деле», — пояснил отец герцогини Сассекской в беседе с телеканалом GB News.

Маркл добавил, что его дочь не могут избавить от участия в процессе на основании ее герцогского титула. Уехав из Великобритании и забрав с собой принца Гарри, бывшая актриса отказалась от права быть герцогиней Сассекской, убежден ее отец.

Ранее принца Эндрю лишили королевского патронажа и воинских званий. Герцог Йоркский будет защищать себя в деле об изнасиловании как частное лицо.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Отец Меган Маркл считает, что она должна дать показания по делу принца Эндрю
королевская семья маркл принц эндрю
Комментировать