Наблюдавший за Россией европейский спутник Sentinel-1B вышел из строя

Москва, 15 января. Радиолокационный спутник Sentinel-1B, запущенный российской ракетой «Союз — 2», вышел из строя, говорится на сайте европейской программы Copernicus.

Данные с космического аппарата не поступали на Землю с 23 декабря 2021 года. Оказалось, что первоначальная аномалия стала следствием потенциально серьезной проблемы, связанной с блоком энергосистемы Sentinel-1B. Спутники Copernicus использовались для наблюдения за российской территорией.

Госкорпорация «Роскосмос» планирует создать инфраструктуру для испытаний и сертификации частных коммерческих спутников. Площадкой для реализации проекта готов стать Самарский национальный исследовательский университет имени С. П. Королева.