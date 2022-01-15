Порошенко допустил введение продовольственных карт на Украине из-за Зеленского

Киев, 15 января. Действующий президент Украины Владимир Зеленский намерен превратить демократию в диктатуру, заявил бывший глава государства Петр Порошенко на странице в Facebook.

По словам политика, Зеленский пытается своими «видосиками» отвлечь внимание граждан от проблем страны, которые обусловлены некомпетентностью президента. Такими темпами, по мнению Порошенко, лидер доведет страну до продовольственных карт.

«Вы пытаетесь сделать то, что делает каждый человек, претендующий на то, чтобы стать диктатором. Превратить демократию в диктатуру. Вы хотите вернуть мажоритарную систему для того, чтобы за гречку и через "Дію" ("Действие". — Прим. ФАН) покупать голоса избирателей, потому что это ваш единственный шанс», — написал бывший президент.

Политологи ранее выразили мнение, что Порошенко вернется на Украину только с разрешения США. Сейчас политик находится за пределами страны из-за преследования со стороны Зеленского.