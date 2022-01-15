Рубль восстанавливается после новогодних потерь

Москва, 15 января. Отечественная валюта значительно пострадала после Нового года, однако сейчас ее позиции немного стабилизировались, рассказал в интервью «Прайм» аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Новогодние каникулы стали временем вызовов для российского рубля. Курс валюты упал до десятимесячного минимума в 78,86 рубля за доллар в связи с беспорядками на территории Казахстана.

Когда миротворческому контингенту ОДКБ удалось нормализовать обстановку в республике, рубль немного восстановил позиции. Позже, 10-12 января, между Россией и НАТО проходили прямые переговоры. В ходе дискуссий желаемый консенсус не был достигнут, но был зафиксирован и положительный момент — миссия Альянса вернулась в РФ, а отечественная миссия снова будет присутствовать в Брюсселе.

«В целом, как мы говорили ранее, геополитическая риск-премия слишком высока, рубль мог бы быть самой устойчивой валютой ЕМ (Emerging Markets — Прим. ред.), так как даже колебания нефтяных котировок имеют ограниченное воздействие на российскую валюту, а сама Россия остается достаточно перспективной страной для иностранного капитала. Однако резко испортившиеся отношения с Западом после 2014 года нивелируют все преимущества российской экономики для иностранных инвесторов», — указывает Маслов.

Инфляция в России за прошлый год достигла 8,6%, что выше таргета около 4%, поэтому вероятность увеличения ключевой ставки Центробанком на февральском заседании только растет. Прогноз финансиста на следующую неделю предполагает, что рубль будет торговаться в районе 74-76 единиц за доллар и 85-88 единиц за «европейца».