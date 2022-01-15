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Рубль восстанавливается после новогодних потерь

Экономика
Рубль восстанавливается после новогодних потерь
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 января. Отечественная валюта значительно пострадала после Нового года, однако сейчас ее позиции немного стабилизировались, рассказал в интервью «Прайм» аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Новогодние каникулы стали временем вызовов для российского рубля. Курс валюты упал до десятимесячного минимума в 78,86 рубля за доллар в связи с беспорядками на территории Казахстана.

Когда миротворческому контингенту ОДКБ удалось нормализовать обстановку в республике, рубль немного восстановил позиции. Позже, 10-12 января, между Россией и НАТО проходили прямые переговоры. В ходе дискуссий желаемый консенсус не был достигнут, но был зафиксирован и положительный момент — миссия Альянса вернулась в РФ, а отечественная миссия снова будет присутствовать в Брюсселе.

«В целом, как мы говорили ранее, геополитическая риск-премия слишком высока, рубль мог бы быть самой устойчивой валютой ЕМ (Emerging Markets — Прим. ред.), так как даже колебания нефтяных котировок имеют ограниченное воздействие на российскую валюту, а сама Россия остается достаточно перспективной страной для иностранного капитала. Однако резко испортившиеся отношения с Западом после 2014 года нивелируют все преимущества российской экономики для иностранных инвесторов», — указывает Маслов.

Инфляция в России за прошлый год достигла 8,6%, что выше таргета около 4%, поэтому вероятность увеличения ключевой ставки Центробанком на февральском заседании только растет. Прогноз финансиста на следующую неделю предполагает, что рубль будет торговаться в районе 74-76 единиц за доллар и 85-88 единиц за «европейца».

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маслов прогноз инфляция курс рубля
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