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США вновь продлевают срок службы бомбардировщиков B-52

Весь мир
США вновь продлевают срок службы бомбардировщиков B-52
Федеральное агентство новостей  / 

Редакция Telegram-канала «Крылья войны»  рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Великобритания

Великобритания укомплектовалась самолетами Poseidon

Последний из девяти заказанных патрульных противолодочных Boeing P-8A Poseidon для Королевских ВВС Великобритании прибыл на авиабазу Лоссимут 11 января 2022 года.

Самолет с бортовым номером ZP809 теперь присоединится к остальной части флота «Посейдонов» и будет участвовать в миссии Protecting The Seas of the UK.

Первый P-8A из этой партии был построен в июле 2019 года.

Марокко

Алжир и Марокко намерены приобрести истребители пятого поколения

В Северной Африке назревает новая гонка вооружений: Марокко и Алжир практически одновременно высказали намерение приобрести истребители пятого поколения.

В ответ на сообщения о том, что Алжир собирается купить 14 российских Су-57, руководство Марокко заявило, что достигнет паритета с соседней страной за счет закупки американских F-35.

Поддержку марокканцам может оказать Израиль. Во время ноябрьского визита министра обороны Израиля Бени Ганца в Марокко, его коллега Абдельлатиф Лудийи якобы запросил дипломатическую помощь Тель-Авива в приобретении F-35. Официальные переговоры об этих сделках пока не ведутся.

Нидерланды

Новые F-35 для Королевских ВВС Нидерландов

Королевские ВВС Нидерландов получили два новых самолета Lockheed Martin F-35A 12 января 2022 года. Техника прибыла на авиабазу Леуварден.

Теперь 322-я эскадрилья полностью оснащена истребителями пятого поколения.

Кроме того, военно-воздушные силы подтвердили создание новой эскадрильи для авиабазы Волкель, которая также будет укомплектована американскими F-35. Первые самолеты прибудут на место своего базирования к середине 2022 года.

Россия

Противолодочная авиация продолжит полеты над Арктикой

Экипажи самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана. Задача станет одной из приоритетных для летчиков этого типа воздушных машин в новом году.

В 2021-м средняя продолжительность полетов составила около 10 часов, а пройденное расстояние за вылет превышало 7000 километров.

ОАК создает VR-тренажер для подготовки технического персонала

Первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков отметил, что перспективный комплекс предназначен для отработки обслуживания истребителей Су-35 и Су-57. Он заявил, что испытания системы планируют завершить в 2022 году.

VR-тренажер состоит из шлема виртуальной реальности, ручных контроллеров и компьютера с обучающей программой, которая детально воссоздает авиационный комплекс.

Благодаря этому наземный персонал может виртуально изучить и отработать все технологические процессы и повысить эффективность обслуживания реальной машины. Комплекс разрабатывается специалистами компании «Сухой».

Военные на юге России получат ЗРС С-500 «Прометей»

Поставки зенитных ракетных систем в объединение ВВС и ПВО Южного военного округа распланированы до 2025 года. Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-майор Николай Гостев.

Он рассказал, что продолжается наращивание группировки противовоздушной обороны армии за счет введения новых подразделений и частей, вооруженных ЗРПК «Панцирь». До 2025 года в части объединения также спланированы поставки самолетов Су-34, Су-30СМ, Су-35С, вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ-ВН.

Первый полет нового Ту-160М

Вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с аэродрома Казанского авиационного завода 12 января 2022 года.

В рамках выполнения программы по государственному контракту была полностью оцифрована конструкторская документация, а также восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий. Кроме того, было возобновлено производство агрегатов планера и сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности.

Самолет сохранил свой внешний облик, но теперь будет создаваться на новой базе с использованием цифровых технологий.

Полет проходил на высоте 600 метров и длился около получаса. Экипаж летчиков-испытателей выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость Ту-160М в воздухе.

США

Boeing выбрала электрогенерирующие установки для своих B-52

В рамках модернизации бомбардировщиков B-52, направленной на продление срока эксплуатации самолетов до 2050-х годов, корпорация Boeing выбрала компанию Collins Aerospace (является дочерней Raytheon Technologies) для поставки электрогенерирующих установок (EPGS).

EPGS от Collins Aerospace требует меньше энергии от двигателя для своей работы. Это повысит эффективность использования топлива для самолета на 30%, а также уменьшит количество выбросов углекислого газа.

«Collins Aerospace является ведущим поставщиком систем электроснабжения для военных платформ и предпочтительным практически для всех самолетов ВВС США», — сказал Стэн Коттке, вице-президент Collins Aerospace по системам электроснабжения.

Новый EPGS будет включать в себя восемь генераторов, обеспечивающих электроэнергией все системы B-52, включая радар, авионику и системы управления, даже с учетом будущих модернизаций.

Кроме того, компания Collins была выбрана для производства новых колес и графитовых тормозов для бомбардировщика.

Авария с вертолетом Knighthawk

MH-60S ВМС США из 26-й вертолетной морской боевой эскадрильи совершил аварийную посадку в открытом поле недалеко от квартала Oak Lane в округе Айл-оф-Уайт (Вирджиния).

По инерции вертолет вынесло на опушку леса. Остановиться машина смогла только после потери лопастей несущего винта.

На борту вертолета были три человека. Два пилота не пострадали, а пассажира доставили в больницу с легкими травмами. Этот инцидент в настоящее время расследуется сотрудниками отдела безопасности ВМС США.

Тайвань

Истребитель F-16V потерпел крушение на Тайване

Самолет поднялся в воздух с авиабазы в городе Цзяи 11 января в 14:55 по местному времени для выполнения плановой учебной миссии, а через полчаса он пропал с радаров.

Очевидцы видели истребитель падающим в море неподалеку от поселка Дунши у западного побережья острова. Его обломки были найдены спасательными отрядами.

Судьба 28-летнего пилота остается неизвестной. Он не посылал сигнала тревоги, и нет данных о том, удалось ли ему катапультироваться.

Полеты авиации этого типа приостановлены до выяснения всех обстоятельств крушения.

Турция

Турция начала сборку первого реактивного самолета HÜRJET

В начале января 2022 года стартовала сборка первого экземпляра учебно-тренировочного самолета/легкого штурмовика HÜRJET. Генеральный директор компании-производителя TAI Атилла Доган заявил, что первый полет запланирован на 18 марта 2023 года.

Изготовитель рассчитывает, что HÜRJET будет принят на вооружение ВВС Турции в качестве замены американских Northrop T-38 Talon и Northrop F-5. Кроме этого, Анкара планирует экспортировать самолет и уже участвует с ним в тендере ВВС Малайзии на поставку 18 легких штурмовиков.

Южная Корея

Разбился F-5 ВВС Южной Кореи

Легкий истребитель Northrop F-5 врезался в гору в районе Хвасон провинции Кенгидо 11 января 2022 года.

По заявлениям официальных лиц, причиной инцидента стала «серьезная неисправность систем». Самолет потерпел катастрофу во время набора высоты. Летчик погиб.

Это уже 12-е крушение этого типа истребителей Южной Кореи, начиная с 2000 года.

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Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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Все новости / Весь мир / США вновь продлевают срок службы бомбардировщиков B-52
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