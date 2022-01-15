Экс-министр Суслов обозначил главный козырь России в переговорах с Западом

Москва, 15 января. Прошедшие на этой неделе переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ пока не принесли явных результатов. Хотя прийти к компромиссу сторонам все еще не удалось, во время следующих встреч ситуация может серьезно измениться.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что у РФ есть важный козырь, который она может и будет использовать, чтобы добиться желаемых результатов. По словам эксперта, таким явным преимуществом в первую очередь является ультрасовременное военно-техническое вооружение России, которое по многим параметрам опережает западные аналоги.

«Чего дипломатически добивается Россия? Они уверены, что получили временное преимущество в некоторых направления в военно-технической области. В частности, уже создав и развернув гиперзвуковое оружие. Они уверены, что имеют преимущество в этой сфере и поэтому давят на Запад, добиваясь хоть каких-то уступок в выгодных РФ направлениях», — заявил экс-министр в эфире канала UkrLive.

Хотя Запад официально и не желает признавать ни военное преимущество РФ, ни политическую правоту Москвы, реакция США на «ультиматум» России, а также сообщения американских и европейских СМИ, которые появились по итогам первого этапа переговоров, явно говорят о том, что Россия пока вполне успешно отстаивает свои интересы и имеет все шансы на успех в этом направлении.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Россия пытается занять более серьезное место в мировых делах и частично ей это удается. Россия ведь заставила Запад вести с ней эти переговоры, и обсуждение все время идет вокруг предложений РФ. Кроме того, посмотрите на публикации в западной, и, особенно, в европейской прессе. Там появилось большое количество статей, в которых говорят о том, что Россия во многом права. Что выдвижение военных структур НАТО вплотную к российским границам, в частности, на территории Украины, конечно, неприемлемо для РФ», — отмечает Суслов.

Экономист также напомнил, что в случае отказа Запада пойти на уступки, Россия может пустить в ход свой «козырь», и начать действовать теми же методами, которые сейчас использует НАТО.

«Глава МИД РФ Сергей Лавров не отрицал, что, возможно, РФ пойдет на размещение оружия в Венесуэле, на Кубе, в каких-то других странах. И на вопрос о том, что означает "военно-технический ответ России", если Запад не уступит, они говорят, что это означает развертывание новых смертоносных систем российских вооружений. У них в запасе есть "Посейдоны" с боеголовками по 100 мегатонн, которые готовы смыть все Соединенные Штаты. И на Западе вокруг этого уже начался серьезный психоз», — подчеркнул экс-министр Украины Виктор Суслов.

Политолог Андрей Ермолаев ранее рассказал, что в действительности обсуждали представители России и Соединенных Штатов во время переговоров в Женеве.