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Европейцы могут остаться без бензиновых автомобилей Renault к 2030 году

  /   Обновлено: 15 января 2022 17:33
Экономика
Европейцы могут остаться без бензиновых автомобилей Renault к 2030 году
Невские Новости

Париж, 15 января. Французская компания Renault планирует к 2030 году полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на европейском рынке. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на главу Renault Луку де Мео.

Он отметил, что в ближайшие годы компания собирается значительно расширить линейку экологически чистых машин в Европе. Старт этому процессу даст выпуск кроссовера Megane E-Tech. Ожидается, что старт массового производства модели начнется в феврале 2022 года.

Renault также собирается полностью перевести на электрические двигатели спорткары Alpine. Сейчас знаменитый бренд выпускает только одну модель — A110, оснащенную 1,8-литровым бензиновым турбодвигателем.

Renault не первая компания, планирующая убрать из своей линейки машины с традиционными бензиновыми моторами. Например, к 2025 году от машин на ДВС откажется Jaguar, а к 2030 году — Volvo. Планы по переходу на электрокары также озвучивали в Audi, General Motors и Volvo.

Российский рынок в 2022 году пополнится сразу несколькими моделями электрокаров. В первом квартале автолюбителям станет доступен первый полностью электрический седан Mercedes-Benz EQS.

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