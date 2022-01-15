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Королевский эксперт Эдвардс рассказал о причинах разрыва принца Уильяма с Кейт Миддлтон

Общество
Королевский эксперт Эдвардс рассказал о причинах разрыва принца Уильяма с Кейт Миддлтон
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Лондон, 15 января. Принц Уильям долго не хотел жениться на Кейт Миддлтон, поскольку не был готов к браку, заявил королевский эксперт Артур Эдвардс.

Наследник принца Чарльза долго встречался со своей избранницей. Жители Британии даже прозвали Миддлтон «ждущей Кейт». В 2007 году между влюбленными произошел конфликт, из-за которого они расстались.

По словам Эдвардса, внук королевы должен был взять паузу и обдумать свое решение. Впоследствии принц Уильям решил возобновить отношения с будущей герцогиней Кембриджской.

«Уильям всегда засматривался на женщин, гораздо больше, чем Гарри, который считается главным плейбоем королевской семьи. Это то, что Кейт всегда знала и принимала», – поделился собеседник с изданием Marie Claire.

Однако после свадьбы с Миддлтон его ни разу не видели в компании других женщин. Сын принца Чарльза доказал, что он примерный семьянин и хороший отец для своих детей.

Ранее сообщалось, что герцог Кембриджский поссорился с младшим братом, принцем Гарри из-за его супруги. Оказалось, что Меган Маркл довела до слез Миддлтон.

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Все новости / Общество / Королевский эксперт Эдвардс рассказал о причинах разрыва принца Уильяма с Кейт Миддлтон
Принц Уильям Кейт Миддлтон брак
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