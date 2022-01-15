Экс-солистка Artik и Asti презентовала клип на первую песню после ухода из дуэта

Москва, 15 января. Бывшая вокалистка Artik и Asti Анна Дзюба выпустила первую сольную песню после ухода из дуэта. Артистка представила не только трек, но и клип на него.

Первая сольная композиция Дзюбы получила название «Феникс». Клип на композицию певица презентовала на своем YouTube-канале. Кроме того, знаменитость сообщила о выходе песни и музыкального видео в Instagram.

«Лети, мое первое детище, высоко-высоко, дотронься до сердец миллионов людей! В это видео вложено столько веры, таланта и любви всех людей, которые работали со мной, тех, кто меня поддержал, когда я в этом нуждалась!» — поделилась артистка эмоциями от выхода трека.

Как можно понять из названия, в песне «Феникс» идет речь о возрождении из пепла. Поначалу кажется, что Дзюба поет о своей карьере, но основной темой композиции все же оказываются любовь и отношения. В клипе певица сжигает окружающую обстановку и перерождается в новом образе.

Ранее Анна Дзюба призналась, что поводом для ухода из Artik и Asti стали для нее личные амбиции. При этом солистка заверила, что не ссорилась с бывшим коллегой по дуэту Артемом Умрихиным.