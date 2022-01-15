Эпидемиолог Онищенко: «За операцией в Японии со стволовыми клетками стоит будущее»

Необходимость поиска донора для пересадки органов отпадет, если человечество на высоком уровне освоит технологию использования стволовых клеток. Об этом в беседе с ФАН рассказал ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

По сообщениям СМИ, в Японии индуцированные стволовые iPS-клетки впервые в мировой практике были использованы в операции по лечению травмы позвоночника.

«Хорошо, что такую операцию провели. Она интересна тем, что, насколько я понимаю, речь идет о восстановлении нервных волокон. Они самые уязвимые. Если происходит разрыв или защемление, к примеру спинного мозга, то эти волокна не восстанавливаются», — сообщил доктор медицинских наук.

Геннадий Онищенко также рассказал подробнее, что из себя представляют такие индуцированные стволовые iPS-клетки.

«В организме каждого из нас есть недифференцированные клетки. Сегодняшние достижения в генетике позволяют нам — правда, еще не на уровне рутинных технологий — каждую клетку направлять в нужное русло: восстановить, например, нервную или костную ткань. Недифференцированные клетки — запас, который создает природа для регенерации в случае неприятных для организма событий», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он подчеркнул, что нынешние первые шаги исследователей предваряют собой начало новой эпохи в медицине.

«Если человек научится этим хорошо пользоваться, то не нужно будет подыскивать человеку почки, сердце, печень для пересадки. У человека будут брать стволовые клетки и делать для него же искусственные органы. За этими технологиями — будущее», — подытожил ученый-эпидемиолог.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН указал на серьезную проблему в эволюции человека. По его словам, в наши дни, например у офисных сотрудников, максимальная умственная нагрузка сопряжена с полной обездвиженностью.