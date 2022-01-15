РПЦ рекомендовала россиянам вакцинироваться от COVID-19 перед крещенскими купаниями

Москва, 15 января. Русская православная церковь порекомендовала россиянам перед крещенскими купания обезопасить себя от заражения коронавирусом.

Верующие должны «максимально осторожно» подходить к крещенским традициям, так как в сложной эпидемиологической обстановке массовое скопление людей нежелательно. Об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

«Когда меня спрашивают сейчас, надо ли и стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности... Любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если их можно избежать, лучше избежать», — отметил митрополит.

Представитель РПЦ призвал верующих вакцинироваться от коронавирусной инфекции, подготовиться к новой волне заболевания. Также он напомнил, что погружение в прорубь не несет отпущение грехов, для этого требуется покаяться на исповеди.

Доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус посоветовал воздержаться от ныряния в прорубь на Крещение, так как это может быть опасно, в особенности во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Крещенские купания — не рекомендуемая процедура ни врачами, ни иммунологами, ни РПЦ, отметил врач.