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Игра God of War вышла на ПК

  /   Обновлено: 15 января 2022 17:03
Общество
Игра God of War вышла на ПК
Скриншот игры God of War

Лос-Анджелес, 15 января. Компания Sony Interactive Entertainment порадовала геймеров релизом игры God of War для персональных компьютеров (ПК). Загрузить экшен можно из магазинов Steam и Epic Games Store.

Стоимость игры составляет 3149 руб. По данным разработчиков, для запуска God of War на ПК необходимо минимум 8 Гб оперативной памяти и видеокарта Nvidia GTX 960 либо AMD R9 290X. Пользователи также могут запустить игру с максимальными настройками графики, в этом случае требования к «железу» будут выше.

Оригинальная God of War вышла в 2005 году, последняя версия — в 2018-м. По сюжету спартанский воин Кратос бросает вызов богам. В основу франшизы легла древнегреческая и скандинавская мифология.

Ранее сообщалась дата начала съемок сериала по культовой игре Fallout. Пилотный эпизод телешоу поставит брат Кристофера Нолана Джонатан.

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игра пк god of war
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