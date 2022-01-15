Мурашко заявил об увеличении риска повторного заражения в связи с новым штаммом COVID-19

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, риск повторного заражения коронавирусом при новом штамме возрастает в пять раз.

«Особенность штамма «Омикрон» состоит в том, что, если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее 0,74 — 1%, то сейчас появились публикации о пациентах, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию. Риск повторного заражения возрастает до пяти раз уже сегодня», — заявил министр.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга рассказала, что в России новым штаммом уже заразились около 1000 человек, причем более половины случаев были зарегистрированы в Москве.

«Учитывая контагиозность этого штамма — по различным оценкам, она составляет от трех до семи раз — количество заболевших будет расти, и постепенно, как это и происходит в других странах, штамм «Омикрон» вытеснит доминирующий пока на территории России штамм «Дельта», — добавила вице-премьер.

У нового варианта вируса изменился инкубационный период, что является причиной его гораздо более быстрого распространения.

«Если раньше мы говорили о том, что средний инкубационный период — это шесть-восемь дней, то сегодня инкубационный период составляет от двух до пяти дней», — отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России было зарегистрировано 23 820 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 739 человек скончались от заболевания. А уровень коллективного иммунитета в стране за неделю вырос с 62,6 до 63,7%.