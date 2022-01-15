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Депутат Рады Вениславский: силы территориальной обороны Украины начали получать оружие

Армия
Депутат Рады Вениславский: силы территориальной обороны Украины начали получать оружие
Федеральное агентство новостей

Киев, 15 января. Первые подразделения сил территориальной обороны (СТО) Украины, расположенные в пограничных областях, начали получать вооружение. Об этом завил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Федор Вениславский.

Он рассказал, что киевское руководство планирует до конца зимы вооружить все формирования СТО в рамках разработки плана на «непредсказуемый случай». Какие именно виды оружия передадут бойцам из таких отрядов — неизвестно.

«Я сегодня разговаривал с командующим силами территориальной обороны, он мне подтвердил то, что я сейчас говорю», — отметил украинский депутат.

По словам Вениславского, 15 января подразделения в приграничных областях Украины не только получат оружие, но и должны будут узнать места дислокации. Эти подразделения находятся на этапе формирования.

Ранее американский аналитик Марк Эпископос заявил, что НАТО не окажет помощь Украине в случае нападения Киева на ДНР и ЛНР.

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украина оружие силы территориальной обороны
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