Жириновский допустил смерть Назарбаева после беспорядков в Казахстане

Москва, 15 января. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, скорее всего, уже мертв. С таким заявлением выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам российского политика, Назарбаев давно умер и его, возможно, уже похоронили, поскольку мусульмане делают это в один день.

«Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более, что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности», — сказал Жириновский в эфире Радио «Комсомольская Правда».

Глава ЛДПР добавил, что против бывшего казахского лидера ополчились люди, поэтому от Назарбаева могли просто избавиться.

Посольство Казахстана в Азербайджане ранее сообщило о местонахождении Назарбаева после беспорядков в республике. По словам дипломатов, бывший президент находится в столице страны Нур-Султане.