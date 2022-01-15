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Жириновский допустил смерть Назарбаева после беспорядков в Казахстане

  /   Обновлено: 15 января 2022 17:19
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Политика
Жириновский допустил смерть Назарбаева после беспорядков в Казахстане
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 15 января. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, скорее всего, уже мертв. С таким заявлением выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам российского политика, Назарбаев давно умер и его, возможно, уже похоронили, поскольку мусульмане делают это в один день.

«Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более, что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности», — сказал Жириновский в эфире Радио «Комсомольская Правда».

Глава ЛДПР добавил, что против бывшего казахского лидера ополчились люди, поэтому от Назарбаева могли просто избавиться.

Посольство Казахстана в Азербайджане ранее сообщило о местонахождении Назарбаева после беспорядков в республике. По словам дипломатов, бывший президент находится в столице страны Нур-Султане.

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Казахстан Жириновский лдпр назарбаев
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