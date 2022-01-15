«На минуточку» с Александром Малькевичем. Чем для Twitter мы хуже Нигерии?

Журналист Александр Малькевич рассуждает о необъяснимых двойных стандартах, которые Twitter демонстрирует по отношению к России и другим странам.

Национальное агентство по развитию информационных технологий Нигерии объявило об отмене запрета на использование Twitter. Социальная сеть была заблокирована в стране в июне 2021 года за удаление поста президента Мухаммаду Бухари. И вот, спустя полгода проблема решена, компания согласилась выполнить все требования правительства, открыть в республике официальное представительство и соблюдать местное законодательство.

Но почему Twitter, уважая условия Нигерии, тем не менее отказывается выполнять аналогичные требования России? Этим вопросом и задается в новом выпуске ведущий передачи «На минуточку».