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«На минуточку» с Александром Малькевичем. Чем для Twitter мы хуже Нигерии?

Общество

Журналист Александр Малькевич рассуждает о необъяснимых двойных стандартах, которые Twitter демонстрирует по отношению к России и другим странам.

Национальное агентство по развитию информационных технологий Нигерии объявило об отмене запрета на использование Twitter. Социальная сеть была заблокирована в стране в июне 2021 года за удаление поста президента Мухаммаду Бухари. И вот, спустя полгода проблема решена, компания согласилась выполнить все требования правительства, открыть в республике официальное представительство и соблюдать местное законодательство.

Но почему Twitter, уважая условия Нигерии, тем не менее отказывается выполнять аналогичные требования России? Этим вопросом и задается в новом выпуске ведущий передачи «На минуточку».

 

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Все новости / Общество / «На минуточку» с Александром Малькевичем. Чем для Twitter мы хуже Нигерии?
россия twitter нигерия политика александр малькевич на минуточку
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