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Забытое пророчество Распутина о «князьях из Запада и Востока» опубликовано в Сети

Общество
Забытое пророчество Распутина о «князьях из Запада и Востока» опубликовано в Сети
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 15 января. Пророчество столетней давности от друга царской семьи Романовых Григория Распутина гласит о начале третьей мировой войны, зачинщиками которой станут «три голодные змеи».

Они погрузят человечество в XXI веке в пучину хаоса и нищеты, говорится в забытом предсказании. Эти змеи поползут по Европе, оставляя после себя пепел и дым.

«У них один дом — и это меч, и у них один закон — насилие, но, протащив человечество через пыль и кровь, они сами погибнут от меча же», — цитирует «Слово и Дело» пророчество.

В пророчестве есть указание на «зачинщиков» мировой войны. Опасность придет с Запада, Распутин утверждал, что деяния «западного князя» приведут к соблазнам, он попытается поработить людей богатством. «Князь с Востока» попробует поработить всех нищетой.

Забытое пророчество Распутина о «князьях из Запада и Востока» опубликовано в Сети
pixabay.com / WKIDESIGN

На этом беды человечества не закончатся, по словам Распутина, «три молнии» спалят землю «меж священных рек, пальмового сада и лилий». Предполагается, что под священными реками пророк предполагал Ирак, пальмовый сад — это Египет, а лилии — это Франция. Как известно, на гербе этой страны изображены лилии.

Нострадамус описал жуткое затмение, которое предрекает начало третьей мировой войны. Конфликт вспыхнет после катаклизма, который будет спровоцирован близким прохождением к Земле кометы или крупного астероида. В тревожном предсказании Нострадамуса говорится, что агрессор нападет с Востока.

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третья мировая война пророчество григорий распутин
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