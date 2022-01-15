Актриса Лесли Грейс предстала в костюме Бэтгерл

Лос-Анджелес, 15 января. Исполнительница роли Барбары Гордон в фильме «Бэтгерл» Лесли Грейс показала свой костюм. Она опубликовала снимок в Instagram.

Наряд Бэтгерл будет выглядеть по канонам комикса. Он имеет темно-фиолетовую цветовую гамму с золотым символом летучей мыши и отделкой на желтом плаще. Грейс сопроводила пост цитатой из комикса «Бэтгерл: Год первый».

«Я использую их заблуждения против них же самих. Это будет их слабость. Не моя. Позволю им всем недооценивать меня», — написала артистка.

Prt Scr instagram.com / @lesliegrace

Сценарием занимается Кристина Ходсон, которая до этого работала над «Хищными птицами». Картину поставит режиссерский тандем Адиля Эль Арби и Билала Фалла. Премьера «Бэтгерл» состоится в конце года на онлайн-сервисе HBO Max.

Ранее режиссер Кэтрин Хардвик рассказала о первом сценарии «Сумерек». Оказалось, что авторы хотели сделать Беллу Свон истребительницей вампиров.