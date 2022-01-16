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Маркетолог Григорьев: «Мировые финансовые элиты объявили войну IT-гигантам»

Общество
Маркетолог Григорьев: «Мировые финансовые элиты объявили войну IT-гигантам»
flickr.com  /  Carlos Luna

В будущем крупнейшие IT-компании перехватят власть в мире у финансовых элит. Таким мнением в беседе с ФАН поделился маркетолог Николай Григорьев.

Как стало известно, в отношении американской компании Meta Platforms жители Великобритании подали коллективный иск за использование данных миллионов людей. Если он будет удовлетворен, ответчику придется заплатить штраф в 3,2 млрд долларов.

«Совершенно понятная история. Мы живем в мире, в котором «цифровики» (IT-гиганты. — Прим. ФАН) приобрели колоссальное могущество, в том числе политическое. Демократам было хорошо, когда Дональда Трампа блокировали в социальных сетях, но они же понимают, что и с ними могут сделать то же самое. Да и вообще, традиционные финансовые элиты сильно нервничают: идет борьба за власть. На нее очень серьезно претендуют "цифровики"», — сообщил эксперт.

Николай Григорьев также объяснил, в чем именно заключается главная сила структур, подобных, к примеру, Google.

«Apple, Meta, Amazon обладают колоссальной капитализацией. Они влияют на огромные массы людей. Это совершенно беспрецедентная ситуация. Никогда ни газета «Правда» в СССР, ни New York Times в Америке не имели столько подписчиков, сколько ежедневно пользуются этими сервисами», — пояснил собеседник ФАН.

Мировые финансовые элиты объявили войну IT-гигантам: маркетолог Григорьев
pixabay.com /

В завершение он поделился предположениями о дальнейшем ходе и результатах развернувшегося противостояния.

«Это серьезные процессы. Вы будете наблюдать их сегодня с Meta, завтра — с Amazon, послезавтра — с Google и так далее. Кстати, против них обязательно будут предприняты попытки применить антитрестовское законодательство. Их будут пытаться разукрупнять, а они будут отбиваться. Посмотрим, чья возьмет. Я считаю, "цифровики" победят, но это дастся ценой огромных потерь с обеих сторон», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН оценил новость, что соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис «VK Знакомства». По его словам, чтобы заинтересовать пользователей других платформ, создателям придется придумать что-то необычное.

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григорьев маркетолог meta
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