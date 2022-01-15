Ученые Чувашского госуниверситета изобрели прибор для сканирования сельхозземель

Чебоксары, 15 января. Устройство для точного сканирования земель сельскохозяйственного назначения изобрели и запатентовали ученые Чувашского государственного университета имени Ульянова (ЧГУ).

Прибор профилограф анализирует качество вспашки путем сравнения обработанной и нетронутой почвы. Работа прибора занимает несколько минут. Устройство поможет управлять продуктивностью посевов, отмечают изобретатели.

«По полученным данным определяют глубину вспашки и ее равномерность, величину глыбистости и гребнистости поверхности пашни, уклон дневной поверхности почвы участка поля и коэффициент вспушенности. Только так можно обеспечить комплексный контроль качества обработки почвы одновременно по целому ряду агротехнических показателей», — пояснил автор идеи и основной разработчик профилографа Сергей Васильев.

Ученые ЧГУ планируют представить свою разработку на 67-м Чемпионате мира по пахоте, который пройдет в августе 2022 года в Ленинградской области.

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