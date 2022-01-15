Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 16:54
16:51
Происшествия
Стая бродячих собак напала на двух старшеклассников в Забайкальском крае
16:49
Происшествия
Волгоградские спасатели за ночь эвакуировали 35 человек с заметенной снегом трассы
16:47
Происшествия
Суд в Москве арестовал пенсионера из США за изнасилование сыновей
16:47
Армия
Депутат Рады Вениславский: силы территориальной обороны Украины начали получать оружие
16:46
Политика
Жириновский допустил смерть Назарбаева после беспорядков в Казахстане
16:45
Общество
Китайское издание Sina перечислило полезные для гипертоников продукты
16:44
Общество
Забытое пророчество Распутина о «князьях из Запада и Востока» опубликовано в Сети
16:36
Весь мир
Битва за Эр-Рияд: как семья Аль Саудов боролась за власть на Аравийском полуострове
16:33
Общество
Актриса Лесли Грейс предстала в костюме Бэтгерл
16:33
Происшествия
Московский суд отправил в СИЗО пятого хакера группировки Revil
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ивановский губернатор Воскресенский встретил миротворцев после операции ОДКБ в Казахстане

Политика
Ивановский губернатор Воскресенский встретил миротворцев после операции ОДКБ в Казахстане
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Иваново, 15 января. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский встретил участников миротворческой миссии ОДКБ, прибывших после стабилизации ситуации в Казахстане, сказано в сообщении регионального правительства.

Согласно полученным данным, десять самолетов с военнослужащими приземлились 15 января на аэродроме Северный в Иванове.

«На летном поле вместе с родственниками, ветеранами воздушно-десантных войск десантников встретил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский», — сказано в сообщении.

Глава региона в свою очередь поблагодарил силовиков за службу и отметил достойное проведение миротворческой операции в Казахстане.

«Самое главное, что вернулись без потерь, отработали достойно. Уверен, что так будет и в будущем», — передает пресс-служба губернатора.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил о готовности миротворцев ОДКБ защищать суверенитет стран.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Ивановский губернатор Воскресенский встретил миротворцев после операции ОДКБ в Казахстане
Казахстан иваново одкб
Комментировать