Ивановский губернатор Воскресенский встретил миротворцев после операции ОДКБ в Казахстане

Иваново, 15 января. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский встретил участников миротворческой миссии ОДКБ, прибывших после стабилизации ситуации в Казахстане, сказано в сообщении регионального правительства.

Согласно полученным данным, десять самолетов с военнослужащими приземлились 15 января на аэродроме Северный в Иванове.

«На летном поле вместе с родственниками, ветеранами воздушно-десантных войск десантников встретил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский», — сказано в сообщении.

Глава региона в свою очередь поблагодарил силовиков за службу и отметил достойное проведение миротворческой операции в Казахстане.

«Самое главное, что вернулись без потерь, отработали достойно. Уверен, что так будет и в будущем», — передает пресс-служба губернатора.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил о готовности миротворцев ОДКБ защищать суверенитет стран.