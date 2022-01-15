Международная организация обнародовала неутешительные данные о безработице в Марокко

Рабат, 15 января. Филиал Международной организации Oxfam в Марокко обнародовал неутешительные данные об уровне безработицы в африканском государстве.

Так, согласно отчету, на рынке труда от маргинализации особенно страдают женщины. Их занятость примерно на 50% ниже, чем у мужчин.

Аналитический документ, опубликованный под названием «Рынок труда в Марокко: структурные проблемы и реформы с целью сокращения неравенства», показал, что в королевстве официально работает только одна женщина из пяти (21,5% на конец 2019 года). По отношению к мужчинам данный показатель составляет 71%.

В докладе Oxfam местный рынок труда назван «неравным» и отражающим «недостатки текущего пути роста». Организация коснулась в своем отчете также ситуации с молодежью, которая особенно страдает от безработицы в городах. В королевстве только три человека из четырех в возрасте от 15 до 24 лет имеют работу, и в последние годы этот показатель имеет тенденцию к уменьшению.

Oxfam считает, что Марокко входит в число государств Ближнего Востока и Северной Африки, наиболее затронутых явлением NEET. Это означает, что большое число молодых людей страны не работает и не получает высшее образование.

Примечательно, что распространение пандемии COVID-19 оказало на ситуацию прямое и глубокое влияние. Это также привело к ослаблению марокканского рынка труда и сокращению числа рабочих мест.

На днях Всемирный банк призвал власти североафриканской страны к проведению масштабных реформ. По мнению международной финансовой организации, это поспособствует росту экономики и сокращению уровня безработицы.