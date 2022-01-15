Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro стал самым популярным китайским авто в России

Москва, 15 января. Лидером российских продаж среди китайского автопрома стал паркетник Chery Tiggo 7 Pro.

Наиболее востребованным среди россиян автомобилем, произведенным в Китае, в прошлом году стал кроссовер от Chery. Согласно подсчетам Ассоциации европейского бизнеса, модель Tiggo 7 Pro купили 14 122 человека.

«Серебро» рейтинга досталось другому транспортному средству разработки Chery. Им стал кроссовер Tiggo 4. Компании удалось реализовать на отечественном рынке 13 034 экземпляра.

На третьем месте перечня оказался кросс Haval F7. Его купили 12 386 раз. Первое после призовых мест принадлежит «китайцу» Geely Coolray с результатом продаж в 11 101 штуку. Пятое место занимает купе-кроссовер Haval F7x. Соответствующую машину приобрели в количестве 10 336 единиц. Все остальные китайские модели пользовались меньшей популярностью, а продажи таких моделей составили меньше, чем 10 тыс. автомобилей.

Китайские автопроизводители активно завоевывают российский автомобильный рынок. Ожидается, что в текущем году в Россию привезут еще 19 транспортных средств из Поднебесной.