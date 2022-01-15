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В Колумбии пообещали ответ в случае переброски российских войск в Венесуэлу

Весь мир
В Колумбии пообещали ответ в случае переброски российских войск в Венесуэлу
Global Look Press  /  Cristian Bayona / Keystone Press Agency

Богота, 15 января. Колумбия объявила о «милитаризации» границы с Венесуэлой в случае ввода российских войск в Боливарианскую Республику. Об этом заявил министр обороны южноамериканской страны Диего Молано.

Политик рассказал, что благодаря работе колумбийской разведки ему известно, что Россия сотрудничает с Венесуэлой в военной сфере на «протяжении нескольких месяцев». Также он отметил, что граница «милитаризована», чтобы обеспечить безопасность в случае прибытия российских войск.

«Наши подразделения уже несколько месяцев развернуты в Арауке, Кататумбо, Ла-Гуахире и Норте-де-Сантандер», — сказал министр.

Комментарий Молано прозвучал после того, как замглавы МИД РФ Сергей Рябков объявил, что не исключает появления российской военной инфраструктуры в Кубе и Венесуэле. По словам замминистра, все будет зависеть от дальнейших действий американской стороны. Москва заявила, что выступает против растущего присутствия НАТО в Восточной Европе и с озабоченностью относится к сближению Украины с Атлантическим альянсом. НАТО и Россия 13 января провели свой первый за два с половиной года совет.

В ответ в Белом доме пообещали «разобраться» в случае появления военных в Латинской Америке. Ключевой советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил, что американские власти будут действовать «решительно», а заявление Рябкова представитель Белого дома назвал «бахвальством».

В Колумбии пообещали ответ в случае переброски российских войск в Венесуэлу
Федеральное агентство новостей

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