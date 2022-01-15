Определен расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

Москва, 15 января. Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Алексеем Жамновым определил расширенный состав национальной команды на Олимпиаду 2022 года.

Расширенный состав олимпийской сборной России по хоккею на Игры в Пекине был представлен журналистами издания «Спорт-Экспресс». В список вошли 36 игроков. Алексей Жамнов и его помощники пригласили в расположение национальной команды по шесть хоккеистов петербургского СКА и столичного ЦСКА.

В окончательный состав сборной России войдут 25 игроков. Хоккейный турнир в рамках Олимпиады в Пекине, в котором примут участие 12 национальных команд, пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе B. Ее соперниками станут команды Чехии, Швейцарии и Дании.

Ранее российский хоккеист Кирилл Капризов сделал ассистентский дубль в матче НХЛ между «Миннесотой» и «Анахаймом». Встреча в Сент-Поле завершилась победой хозяев со счетом 7:3.