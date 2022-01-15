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Ингушетия ответила на призыв Кадырова обосновать обвинения в его адрес

Политика
Ингушетия ответила на призыв Кадырова обосновать обвинения в его адрес
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Магас, 15 января. Сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов выдвинул несколько претензий в адрес Чечни после требования главы республики Рамзана Кадырова предоставить обоснованные обвинения в его адрес, передает «Фортанга».

Одна из претензий содержит территориальный вопрос. Лидер организации предложил Кадырову сформировать комиссию для определения границ между Ингушетией и Чечней.

Вторая жалоба касается нелицеприятных заявлений некоторых чеченских чиновников в отношении Ингушетии. Султыгов попросил главу Чечни повлиять на поведение представителей власти.

«Берегите это братство, чтобы это было не в одностороннем порядке. Сделайте нам навстречу один шаг, мы сделаем вам три шага! Тогда будет между нами братство и уважение друг к другу», — отметил руководитель движения.

Суть третьей претензии заключалась в неправомерных действиях по отношению к беженцам из Ингушетии, которым создают препятствия в Грозном.

Рамзан Кадыров ранее заявил, что не позволит позорить честь Чечни. Глава республики потребовал от Ингушетии обосновать все обвинения, которые звучат в его адрес.

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кадыров чечня ингушетия
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