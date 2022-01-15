Порошенко намерен посетить Брюссель по приглашению Парламентской ассамблеи НАТО

Киев, 15 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко совершит визит в Брюссель. О таких намерениях сообщается на сайте его партии «Европейская солидарность».

Экс-лидер страны планирует посетить Брюссель по приглашению Парламентской ассамблеи НАТО. В рамках своего визита политик примет участие в переговорах Украины и Альянса, уточняется на сайте политсилы.

«По приглашению Парламентской ассамблеи НАТО пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко планирует 24 января посетить Брюссель для участия в заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО», — пояснили в партии.

Ранее политологи Владимир Джаралла и Владимир Корнилов заявили, что Порошенко покинул родину из-за вероятности оказаться в тюрьме. Бывший лидер вернется на Украину только с разрешения американской стороны, считают эксперты.