Швейцарский банк уверен в неизменности ключевой ставки ЦБ РФ в 2022 году

Москва, 15 января. Аналитики швейцарского банка Credit Suisse заявили, что ЦБ РФ не станет менять ключевую ставку в 2022 году, сообщает «Прайм».

Эксперты уверены, что Центробанк сохранит ее на уровне 8,5% в течение всего года, а в 2023 году постепенно снизит до 7%.

Ключевую ставку до 8,5% ЦБ РФ решил поднять в конце 2021 года. Она вернулась на уровень 2017 года.

«В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что Центральный банк сохранит ставку на уровне 8,5% в течение 2022 года», — написано в аналитическом материале Credit Suisse.

Аналитики прогнозируют, что ЦБ РФ может чисто символически уменьшить ставку в конце 2022 года. Повышение ставки возможно, если будет высокий уровень инфляции и проблемы в экономической сфере.

Снижение ключевой ставки вероятно в 2023 году благодаря улучшению баланса между спросом и предложением.

Повышение ключевой ставки влияет на снижение потребительского спроса через рост ставок по кредитам и снижение уровня инфляции. После повышения ключевой ставки обычно увеличивается ставка по депозитам.