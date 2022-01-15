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Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала архивный снимок с сыном-младенцем

Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала архивный снимок с сыном-младенцем
instagram.com  /  @smorkovkina

Киев, 15 января. Актриса Анна Кошмал, известная многим зрителям по роли Жени Ковалевой из сериала «Сваты», поделилась с поклонниками архивным кадром. Знаменитость опубликовала фото своего сына Михаила в младенческом возрасте.

Снимок маленького мальчика появился на странице Кошмал в Instagram. На фото младенец предстал перед подписчиками матери в забавной шапочке с ушками. Звезда «Сватов» отметила, что кадр был снять в 2018 году, то есть вскоре после появления ребенка на свет.

«Так люблю пересматривать архивы… Теплые воспоминания окутывают меня нежностью, любовью и ощущением прекрасного. Это напоминает мне о волшебстве момента и быстротечности жизни», — поделилась исполнительница роли Жени Ковалевой.

Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала архивный снимок с сыном-младенцем
Pr Scr instagram.com / @smorkovkina

Архивный снимок Кошмал с ее сыном-младенцем привел пользователей соцсети в восторг. Поклонники выразили умиление в комментариях и отметили, что мальчик очень похож на свою знаменитую мать.

«Какой он милашка! Чудесное создание этого мира»;

«Как на вас похож!!!»;

«Ой, такой пупсик миленький»;

«Миша весь в вас. Красивый и милый»;

«Милый ангелок Мишенька. Обаятельный красавчик», — восхитились подписчики.

Ранее Анна Кошмал рассказала о самых душераздирающих сериях седьмого сезона «Сватов». По ее словам, на съемках этих эпизодов плакали все.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала архивный снимок с сыном-младенцем
сваты знаменитости кошмал
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