Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала архивный снимок с сыном-младенцем

Киев, 15 января. Актриса Анна Кошмал, известная многим зрителям по роли Жени Ковалевой из сериала «Сваты», поделилась с поклонниками архивным кадром. Знаменитость опубликовала фото своего сына Михаила в младенческом возрасте.

Снимок маленького мальчика появился на странице Кошмал в Instagram. На фото младенец предстал перед подписчиками матери в забавной шапочке с ушками. Звезда «Сватов» отметила, что кадр был снять в 2018 году, то есть вскоре после появления ребенка на свет.

«Так люблю пересматривать архивы… Теплые воспоминания окутывают меня нежностью, любовью и ощущением прекрасного. Это напоминает мне о волшебстве момента и быстротечности жизни», — поделилась исполнительница роли Жени Ковалевой.

Pr Scr instagram.com / @smorkovkina

Архивный снимок Кошмал с ее сыном-младенцем привел пользователей соцсети в восторг. Поклонники выразили умиление в комментариях и отметили, что мальчик очень похож на свою знаменитую мать.

«Какой он милашка! Чудесное создание этого мира»; «Как на вас похож!!!»; «Ой, такой пупсик миленький»; «Миша весь в вас. Красивый и милый»; «Милый ангелок Мишенька. Обаятельный красавчик», — восхитились подписчики.

Ранее Анна Кошмал рассказала о самых душераздирающих сериях седьмого сезона «Сватов». По ее словам, на съемках этих эпизодов плакали все.