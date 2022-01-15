Министр иностранных дел Канады Жоли планирует визит на Украину

Оттава, 15 января. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетит Украину для обсуждения ситуации в стране. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на заявление канадского МИД.

Руководитель ведомства планирует провести на Украине шесть дней. Жоли на следующей неделе встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной. Отмечается, что визит предназначен для подтверждения приверженности Канады суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддерживать международный порядок, основанный на правилах, и защищать права человека и достоинство украинцев», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что американские сенаторы намерены посетить Украину. Визит состоится до 18 января.