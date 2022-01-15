Блогер Голос Мордора считает, что у фильмов о «Белых касках» и об Алексее Навальном один и тот же создатель. Вскоре картина о блогере может получить «Оскар». Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Я вам немного о кино расскажу. О высоком оскароносном кино. Это интересная и поучительная история, на которую кое-кому обязательно следовало бы обратить внимание, потому что вскоре она повторится. Точь-в-точь.

Вы же помните, были такие «Белые каски»? Это организация в Сирии, маскировавшаяся под гражданских спасателей, но на деле представлявшая из себя нечто среднее между киностудией, террористической ячейкой и средством массовой информации. Бегали эти ребята в белых шлемах по Сирии, растаскивали завалы, которые оставались после «русских бомбардировок», спасали жертв «химических атак Асада». Причем они не особо защищались сами, спасали практически голыми руками, совершенно не задумываясь о своей безопасности. А еще операторы в тех же белых шлемах снимали все эти подвиги на видео. И не только их — порой сценки ставили и сами. Руины, пыльные плачущие дети — классика. Правда, тут неудобно получилось, ибо звезда мировой прессы, сирийский мальчик Омран со знаменитой фотографии, которая обошла все СМИ мира, как оказалось, пострадал вовсе не в результате удара самолетов, а в результате действий террористов, то есть тех, частью кого являлись и эти «Белые каски».

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Да и со всеми другими случаями тоже получилось нехорошо. Стала всплывать неудобная правда о том, что никакие русские к тем самым руинам и пыльным детям вообще не причастны, все эти руины — дело рук самих боевиков, или же обычное постановочное кино. С «химическими атаками» — то же самое. Дошло до того, что российские журналисты разыскали людей с видео, которых «Белые каски» «спасали» после очередной «химической атаки». Все признались, что химатаки не было и они о ней вообще не знали. Просто ворвались какие-то люди с профессиональной камерой и стали всех поливать водой. Ну, спасать. Неизвестно от чего.

Финал деятельности этих «Белых касок», с одной стороны, оказался пафосным, а с другой — позорным и бесславным. Пафосным — потому что кино о них было номинировано на «Оскар». И даже его получило! С помпой, аплодисментами, в окружении медийных знаменитостей, вроде бы даже с профессиональными жертвами сексуальных домогательств и Гретой Тунберг на одной сцене.

А позорным и бесславным — потому что об этих «Белых касках» все благополучно забыли. Как будто бы их и не было никогда. И, конечно же, никто не собирается комментировать то, что в итоге оказалось огромным ворохом фейков. Ну, это обычная история.

А еще странным образом погиб куратор «Белых касок», британский разведчик Джеймс Ле Мезюрье. Говорят, что он покончил с собой. Мол, стресс был у него в последнее время. Антидепрессанты пачками ел. Но смерть странная. Похоже на то, что он «самоубился» не совсем сам.

facebook.com / Алексей Навальный

А теперь, похоже, у нас появился новый кандидат на «Оскар». Что-то мне подсказывает, что вероятность этого большая.

CNN и HBO сняли фильм о блогере Алексее Навальном — страшную историю о «диктаторской России», Кэй-Джи-Би, отравлении «химическим оружием» и другой новомодной клюкве. Много работать не пришлось, ибо большая часть материала представляет из себя реальные съемки с Навальным в главной роли. Оказывается, буквально каждый его шаг после «отравления» снимался на профессиональную камеру. Где-то даже фото мелькнуло с его супругой Юлией Навальной, держащей в руках именно такую приблуду. Вот как будто бы знали, что все эти видеоматериалы обязательно пригодятся. А, может, и точно знали. Почему-то мне кажется, что это реальный вариант, так как он является фактической калькой с истории о «Белых касках», а все эти ребята обожают шаблоны. Ну, сами подумайте: человек вроде бы после тяжелейшего отравления восстанавливается, а его снимают. Постоянно, без стопа. Все его действия. И, конечно же, снимают его знаменитый звонок «убийце». Вот тут уж точно знакомый почерк известных оскароносных режиссеров.

В итоге — киношка. Профессиональная, от одного из крупнейших в США телеканалов и известной киностудии. Я уверен, что у этого фильма, когда он выйдет на YouTube, будет где-то 150 миллионов просмотров. Главное, чтобы ребята не заигрались и вовремя отключили ботоферму, которая эти просмотры накручивает, а также призы всевозможных фестивалей. Канны, Берлин, Венеция, Быдгощ, Могадишо и, скорее всего, «Оскар»! Это и будет апогеем всей истории. «Эхо Москвы» и «Новая газета» будут захлебываться слюной от восхищения, Deutsche Welle и BBC — писать о том, как Навального боится президент РФ Владимир Путин и… И все. Потом не будет ничего. Вот так, как с этими самыми «Белыми касками». Тот же самый финал. Возможно, что кто-то и самоубьется из режиссеров — тот, кто знал больше всех. Но это же стресс, депрессия и таблетки. А как же иначе?

Последняя попытка надуть Навального. Вот они дуют, а он не надувается никак. Как было 2% в России тех, кто мог за него выйти на улицы, так и останется. Может, и меньше станет. Потому что даже самые упоротые уже начали что-то понимать. И никакое кино тут ничего не изменит.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.