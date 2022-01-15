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Первый пакет мер поддержки поступит телеком-отрасли в феврале

  /   Обновлено: 15 января 2022 16:00
Общество
Первый пакет мер поддержки поступит телеком-отрасли в феврале
digital.gov.ru  /  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Москва, 15 января. Минцифры России готовится представить первый пакет мер поддержки телеком-отрасли в феврале 2022 года. Об этом ТАСС заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Ранее он сообщал, что министерство совместно с телеком-отраслью проработало 10 инициатив, которые будут включены в первый пакет мер поддержки.

«Десять инициатив, уже они немного трансформировались, уже у нас с начала года очень серьезные консультации проходят и с ведомствами, и администрацией. Готовы будем представить согласованный пакет мер в феврале», — рассказал Шадаев.

Минцифры России также занимается разработкой нового понятия «цифрового резидента» для IT-сферы. Данный шаг призван помочь отечественным компаниям привлекать зарубежных специалистов. Одна из мер поддержки предполагает выдачу налоговых льгот для IT-компаний, созданных «цифровыми резидентами».

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меры поддержки минцифры телеком-отрасль
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