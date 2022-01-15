Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 16:53
16:51
Происшествия
Стая бродячих собак напала на двух старшеклассников в Забайкальском крае
16:49
Происшествия
Волгоградские спасатели за ночь эвакуировали 35 человек с заметенной снегом трассы
16:47
Происшествия
Суд в Москве арестовал пенсионера из США за изнасилование сыновей
16:47
Армия
Депутат Рады Вениславский: силы территориальной обороны Украины начали получать оружие
16:46
Политика
Жириновский допустил смерть Назарбаева после беспорядков в Казахстане
16:45
Общество
Китайское издание Sina перечислило полезные для гипертоников продукты
16:44
Общество
Забытое пророчество Распутина о «князьях из Запада и Востока» опубликовано в Сети
16:36
Весь мир
Битва за Эр-Рияд: как семья Аль Саудов боролась за власть на Аравийском полуострове
16:33
Общество
Актриса Лесли Грейс предстала в костюме Бэтгерл
16:33
Происшествия
Московский суд отправил в СИЗО пятого хакера группировки Revil
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Режиссер «Сумерек» заявила, что в первом сценарии фильма Белла Свон убила Эдварда

Общество
Режиссер «Сумерек» заявила, что в первом сценарии фильма Белла Свон убила Эдварда
Кадр из фильма «Сумерки»

Лос-Анджелес, 15 января. Режиссер Кэтрин Хардвик заявила, что изначально фильм «Сумерки» хотели сделать боевиком. Главная героиня Белла Свон отстреливала вампиров из дробовика.

Создатели фильма ориентировались на мужскую аудиторию. По сюжету отец Беллы Чарли Свон и вампир Карлайл Каллен погибали в самом начале картины.

«В оригинальном сценарии Беллу буквально преследовали агенты ФБР на гидроциклах. Она была звездой спорта, ничего общего с книгой», — поделилась Хардвик в подкасте The Big Hit Show.

Увидев этот сценарий, режиссер потребовала выкинуть его в мусорку. Она предложила сценаристам адаптировать книгу Стефани Майер. В итоге авторы сделали Беллу Свон возлюбленной вампира Эдварда, а не его убийцей.

Роль Свон сыграла актриса Кристен Стюарт. После этого на нее посыпались предложения других режиссеров. Ранее состоялась премьера биографической ленты «Спенсер» о британской принцессе Диане, ее образ на экране воплотила Стюарт.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Режиссер «Сумерек» заявила, что в первом сценарии фильма Белла Свон убила Эдварда
фильм сценарий сумерки
Комментировать