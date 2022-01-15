Режиссер «Сумерек» заявила, что в первом сценарии фильма Белла Свон убила Эдварда

Лос-Анджелес, 15 января. Режиссер Кэтрин Хардвик заявила, что изначально фильм «Сумерки» хотели сделать боевиком. Главная героиня Белла Свон отстреливала вампиров из дробовика.

Создатели фильма ориентировались на мужскую аудиторию. По сюжету отец Беллы Чарли Свон и вампир Карлайл Каллен погибали в самом начале картины.

«В оригинальном сценарии Беллу буквально преследовали агенты ФБР на гидроциклах. Она была звездой спорта, ничего общего с книгой», — поделилась Хардвик в подкасте The Big Hit Show.

Увидев этот сценарий, режиссер потребовала выкинуть его в мусорку. Она предложила сценаристам адаптировать книгу Стефани Майер. В итоге авторы сделали Беллу Свон возлюбленной вампира Эдварда, а не его убийцей.

Роль Свон сыграла актриса Кристен Стюарт. После этого на нее посыпались предложения других режиссеров. Ранее состоялась премьера биографической ленты «Спенсер» о британской принцессе Диане, ее образ на экране воплотила Стюарт.