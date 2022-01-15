Нуланд: США придумали 18 алгоритмов действий на случай «российского вторжения» на Украину

Лондон, 15 января. Белый дом разработал 18 различных планов на случай гипотетического «вторжения РФ» на Украину. Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Статья с ее интервью по этой теме была опубликована в британском издании Financial Times. По словам Нуланд, в ходе недавно прошедших переговоров США и Россия услышали о тревогах друг друга, однако серьезный разговор еще впереди.

«Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль», — рассказала она.

Она отметила, что Соединенные Штаты и их партнеры готовы оперативно ответить, если РФ предпримет «агрессивные» действия. Нуланд добавила, что не станет раскрывать подробности придуманных администрацией американского лидера алгоритмов.

Глава РФ Владимир Путин подчеркивал, что заявления о «российском вторжении» являются алармистскими и только усиливают напряженность в мире. Россия ни на кого не собирается нападать. Сообщения, распространяемые западными СМИ по этой теме, используются НАТО для приближения военной техники к границе РФ, заявляли в Кремле.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ведет работу над письменным ответом для Москвы по предложенным гарантиям безопасности.