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Нуланд: США придумали 18 алгоритмов действий на случай «российского вторжения» на Украину

  /   Обновлено: 15 января 2022 15:54
Армия
Нуланд: США придумали 18 алгоритмов действий на случай «российского вторжения» на Украину
Global Look Press  /  CNP

Лондон, 15 января. Белый дом разработал 18 различных планов на случай гипотетического «вторжения РФ» на Украину. Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Статья с ее интервью по этой теме была опубликована в британском издании Financial Times. По словам Нуланд, в ходе недавно прошедших переговоров США и Россия услышали о тревогах друг друга, однако серьезный разговор еще впереди.

«Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль», — рассказала она.

Она отметила, что Соединенные Штаты и их партнеры готовы оперативно ответить, если РФ предпримет «агрессивные» действия. Нуланд добавила, что не станет раскрывать подробности придуманных администрацией американского лидера алгоритмов.

Глава РФ Владимир Путин подчеркивал, что заявления о «российском вторжении» являются алармистскими и только усиливают напряженность в мире. Россия ни на кого не собирается нападать. Сообщения, распространяемые западными СМИ по этой теме, используются НАТО для приближения военной техники к границе РФ, заявляли в Кремле.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ведет работу над письменным ответом для Москвы по предложенным гарантиям безопасности.

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россия сша переговоры нуланд
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