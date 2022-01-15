«Умеет вдохновить»: актер Кищенко поздравил с днем рождения режиссера Кончаловского

Кинорежиссер, сценарист, продюсер Егор Кончаловский сегодня, 15 января, празднует свой 56-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Виталий Кищенко.

Собеседник издания поделился воспоминаниями о совместной работе на съемках проекта «На Луне».

«Не было ничего трудного. Мы работали в одной связке. Все трудности решались сами собой. Снимали мы в прекрасном месте — в Карелии. Когда еще побываешь в краю таких чудесных пейзажей. Самые светлые впечатления от этих съемок. Мне нравится результат, который у нас получился», — сообщил актер.

Виталий Кищенко также рассказал, что ему больше всего понравилось в работе с Егором Кончаловским.

«Он знает, что делает, и результат получается красивый и хороший. Было очень приятно с ним поработать. Он большой умница», — пояснил собеседник ФАН.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Удачи во всем. Кончено же, очень хотелось бы еще раз встретиться на каком-нибудь проекте, где я мог бы помочь и он выглядел бы достойно. Разумеется, хочу поработать с ним снова. Человек знает, чего хочет, и выбирает материал, который ему интересен, и благодаря этому умеет заразить всех актеров, с которыми работает», — подытожил артист.

Ранее режиссер Андрей Назимов через ФАН поздравил с днем рождения актрису Ирину Апексимову. По его словам, она представляет собой профессионала старой школы.