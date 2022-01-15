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Девелоперы зафиксировали рекордную выручку от продажи жилья

  /   Обновлено: 15 января 2022 15:46
Экономика
Девелоперы зафиксировали рекордную выручку от продажи жилья
Невские Новости

Москва, 15 января. Выручка девелоперов по итогам 2021 года составила 1,9 трлн рублей. В 2020 году они заработали 1,3 трлн рублей, а в 2019 – 1,08 трлн рублей, сообщает РБК.

Рекордную выручку на эскроу-счета получили девелоперы от продажи жилья в новостройках. В 2021 году туда поступило на 38% больше средств, чем в 2020 году, и на 75% больше, чем в 2019 году. Стоимость квадратного метра в новостройках Москвы в 2021 году при этом выросла на 28% (с 165,8 тыс. до 211,7 тыс. руб.).

Количество сделок в Старой Москве увеличилось на 14%. Было выручено на 39% больше средств от продажи квартир. Стоимость квадратного метра жилья выросла на 25% (с 236,9 тыс. до 296,3 тыс. руб.). Продажи в Новой Москве выросли на 21%. Выручка от продаж увеличилась на 43%. Стоимость квадрата увеличилась на 29% (с 147,7 тыс. до 190,5 тыс. руб.).

Рост рынка первичного жилья в Московской области составил 7%. Стоимость квадратного метра выросла на 28% (с 106,6 тыс. до 136,8 тыс. руб.).

В 2021 году в Москве на 70% вырос спрос на элитное жилье. Стоимость жилья в этом сегменте увеличилась на 34%.

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