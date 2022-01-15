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Девелопер Evergrande показал свой первый электромобиль

Экономика
Девелопер Evergrande показал свой первый электромобиль
Prt Scr youtube.com  /  China Auto Show

Тяньцзин, 15 января. Некогда один из крупнейших застройщиков Китая Evergrande переориентировался на автомобильный бизнес. Компания представила электрифицированный кроссовер собственного производства.

Первый электрокар создали инженеры экс-девелопера Evergrande. Автомобиль получил название Hengchi 5. Производство модели уже стартовало на заводе в Тяньцзине в Северном Китае. Корпорация решила запечатлеть производственный процесс на видео. Ролик длиной в минуту появился на просторах китайской социальной сети Weibo.

Известно, что транспортное средство от бывшего застройщика способно преодолевать до 700 километров на одном заряде. Предполагается, что стоимость кроссовера составит примерно 31 450 долларов или порядка 2,38 млн рублей по актуальному курсу. Ценные бумаги структуры China Evergrande New Energy Vehicle Group подскочили после анонса на 9,83%. В целом за последний месяц акции подорожали на 50,20%.

Еще в октябре основатель Evergrande Хуэй Ка Янь подчеркнул, что организация акцентирует свое основное внимание на автомобилестроении. Планы концерна включают производство миллиона электрокаров к 2025 году. А к 2035 году компания хочет выпускать на рынок уже по 5 млн моделей.

Evergrande обладает статусом девелопера с самой крупной финансовой задолженностью на планете. Размер долговых обязательств застройщика превышает 300 млрд долларов.

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авто кроссовер Evergrande Hengchi 5
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