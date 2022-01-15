Битва за Эр-Рияд: как семья Аль Саудов боролась за власть на Аравийском полуострове

Сегодня семья Аль Саудов — одна из самых богатых и влиятельных в мире, правящая названным в их честь Королевством Саудовская Аравия. Однако так было не всегда, и ключевым этапом на пути к формированию современного государства стало сражение за Эр-Рияд, произошедшее 120 лет назад, в ночь с 15 на 16 января 1902 года.

Падение Второго Саудовского государства

Эти события произошли в период борьбы за контроль над Центральной Аравией. Главными конкурентами тогда были две династии амиров (титул правителя в мусульманских странах, аналогичен князю. — Прим. Ред.) — семьи Аль Сауд и Аль Рашид.

В XIX веке центральную часть полуострова занимал Эмират Неджд (Второе Саудовское государство), столицей которого был Эр-Рияд. Тогда это был лишь маленький город, располагающийся в оазисе посреди пустыни. Причем небольшая страна, номинально возглавляемая Абдуррахманом бин Фейсалом Аль Саудом, находилась в вассальной зависимости от государства рашидитов Джебель-Шаммар.

wikipedia.org / Historical Atlas of Saudi Arabia / Общественное достояние

После формирования нового союза с местными племенами саудиты подняли восстание против сил династии Аль Рашид, однако это привело к ответным действиям конкурирующего семейства, в результате чего Эр-Рияд сдался противнику, а Абдуррахман бин Фейсал был вынужден увезти свою семью в изгнание. Это положило конец существованию Второго Саудовского государства.

Становление героя

Сначала саудиты были приняты кочевым племенем Аль-Мурра, вместе с которым на протяжении двух лет непрерывно путешествовали по региону. В это время 15-летний сын бывшего эмира Абдул Азиз бин Абдуррахман начал осваивать навыки жизни в пустыне и обычаи бедуинов.

Затем семья Аль Сауд нашла прибежище в Кувейте, где изгнанники проживали с 1883 года. Правитель данной территории шейх Мубарак предоставил саудитам доступ к своему двору и позволил им сделать собственные земли базой для дальнейших набегов на рашидитов, с которыми он имел плохие отношения.

A young man from Al Saud family attack Mismak Fort & capture the town of Riyadh.

His name was Abdul Aziz. From then AbdulAziz became one of the great warriors and King of the 19th century.

Abdul Aziz the man behind the initial success of SAUDI ARABIA pic.twitter.com/m22fjslApr — عبدالرحمن نسيم (@arn0001) March 30, 2018

Все это способствовало взрослению и формированию лидерских качеств Абдул Азиза бин Абдуррахмана. При дворе аравийского правителя юноша ознакомился с принципами международной политики, а участие в набегах помогло ему отточить боевые навыки.

Через десять лет после изгнания Абдул Азиз решил вернуть дом своей семьи. Стоит отметить, что молодой человек с небольшим отрядом отправился в поход на Эр-Рияд вопреки запретам со стороны отца.

wikipedia.org / Lcxzdf56 / Общественное достояние

Дорога назад

Осенью 1901 года Абдул Азиз выехал из Кувейта в сопровождении 40–60 человек на верблюдах. Он начал свою вооруженную кампанию с атак на рашидитские поселения в регионе Аль-Хаса, и первое время ему сопутствовал успех.

Сочувствующие племена, в том числе Аль-Мурра, прельстились богатой добычей с набегов, и отряд молодого лидера увеличился до более чем 200 человек. Однако со временем запасы разоряемых поселений стали иссякать, а с приближением священного месяца Рамадан многие отправились к своим семьям на отдых.

flickr.com / David Stanley

В декабре 1901 года Абдул Азиз вместе со своим первым отрядом укрылся в пустыне приблизительно в районе Ярбина, где саудовские силы и провели священный для ислама месяц поста. Спустя 50 дней сын эмира, несмотря на скромное число единомышленников, все же решился штурмовать родной город, занятый сторонниками семьи Аль Рашид.

Сражение за Эр-Рияд

Абдул Азиз пошел в наступление в ночь с 15 на 16 января 1902 года. Сам он неоднократно пересказывал историю об этой атаке на протяжении всей дальнейшей жизни. Различные источники, как арабские, так и европейские, имеют некоторые разночтения в нюансах при описывании событий более чем вековой давности.

Впрочем, как отмечает исследователь Роберт Лейси (автор книг «Королевство» и «Внутри королевства» о Саудовской Аравии), в отношении деталей есть определенный консенсус.

«В этой истории присутствует сильный элемент устного народного мифа, рассказанного у костра, но она была описана участниками тех событий и подтверждена европейскими, в основном британскими, отчетами того времени. Я думаю, что мы можем быть уверены в самом факте произошедшего и некоторых подробностях, поскольку они были записаны в то время», — сказал он в интервью The National.

Ночью 15 января Абдул Азиз и небольшая группа вооруженных разведчиков тайно проникли в Эр-Рияд.

Тогда город был обнесен невысокой стеной, отделявшей центральную его часть от зарослей финиковых пальм. В населенном пункте располагался форт Масмак, занятый гарнизоном губернатора Аджлана. Сначала саудовские силы направились к его личной резиденции, однако там Абдул Азиз выяснил, что ставленник рашидитов ночует в крепости из соображений безопасности.

Global Look Press / Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/

Нападение на сам форт для небольшого отряда было бы крайне сложным. Дело в том, что основным входом туда служили только небольшие ворота, расположенные почти в метре от земли. Такую конструкцию соорудили нарочно, для защиты входа от врагов: во время атаки им пришлось бы преодолевать преграду высотой по пояс.

Тем не менее вход был частью больших главных ворот, которые открывались на рассвете, когда Аджлан покидал форт со своей охраной. Эти подробности Абдул Азиз смог выяснить у местных жителей, лояльных его семье.

Силы Аль Саудов решили устроить засаду на противника: губернатор и его свита были застигнуты врасплох на выезде из Масмака. Дозорные внутри форта быстро закрыли главные ворота, однако их руководитель остался за пределами крепости.

Global Look Press / Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/

В дальнейших событиях важная роль отводится не только Абдул Азизу, но и его двоюродному брату Абдалле бин Джалуви. Они вместе боролись со стражей и преследовали местного губернатора.

Источники расходятся во мнениях о том, кто именно из них смог схватить Аджлана, пытавшегося проскочить через небольшой вход в форт. Одни историки приписывают эту заслугу Абдул Азизу, а другие — Абдалле. Тем не менее факт его пленения был зафиксирован в хронике, что и положило конец дальнейшему сопротивлению.

Власть саудитов над городом была восстановлена, Эр-Рияд вернулся к его прежним владельцам.

1902 article by #Reuters about King Abdulaziz (current #Saudi King's father) capture of Riyadh with an army of 50 men pic.twitter.com/bLXcxMBCeH — Mohammed Al-Jufairi (@Halawala) September 8, 2013

После этого сын эмира потребовал от вождей местных племен и знатных жителей города принести присягу его отцу. Но Абдуррахман бин Фейсал отказался от данной чести и провозгласил сына новым эмиром.

«Данная история имеет все эти замечательные коннотации и отголоски мифов об основании многих стран: в ней есть размахивание мечами, личная храбрость, религиозная убежденность и молодой динамичный герой в лице Абдул Азиза», — отмечает Роберт Лейси.

От столицы к королевству

Взятие данного города привело к постепенному распространению власти саудитов по всей территории страны.

«Это был решающий шаг к воссоединению обширных земель, подвергшихся социально-политической эрозии после краха второй монархии Аль Сауда. Смелость Абдул Азиза исключительна, и его завоевание — а оно было таковым во всех смыслах этого слова — заложило основу для последующего становления королевства», — рассказал Джозеф Кечичан, старший научный сотрудник Центра короля Фейсала.

Новый лидер вступил в должность главы Эмирата Эр-Рияд, а затем стал инициатором ряда войн за объединение территорий полуострова. Окончательно разбить рашидитов Абдул Азиз смог с началом Первой мировой войны при поддержке Британской империи. Затем, после распада Османской империи, экспансия саудитов продолжилась. В конечном итоге это привело к образованию Королевства Саудовская Аравия в 1932 году.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Нынешний монарх Салман бин Абдул Азиз — уже седьмой по счету, однако при этом он является 25-м сыном первого короля. Следующим лидером станет Мухаммад бин Салман, который и так, будучи наследным принцем, уже фактически выполняет роль главы государства. После смерти своего отца он будет первым правителем из внуков основателя Саудовской Аравии.

wikipedia.org / Kremlin.ru / CC BY 4.0

Помимо сегодняшней знаменательной даты, 2022 год примечателен и другим юбилеем: 23 сентября королевство будет праздновать 90-летие. Официальный Эр-Рияд уделяет большое внимание круглым датам и историческим событиям, так что этот день саудиты наверняка отметят с большим размахом.