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Сенатор Косачев заявил об игнорировании гарантий безопасности России со стороны Запада

Политика
Сенатор Косачев заявил об игнорировании гарантий безопасности России со стороны Запада
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 15 января. Запад хочет уйти от ответственности за происходящее в Европе. Об этом в Facebook заявил сенатор Совфеда Константин Косачев.

Вице-спикер Совфеда проанализировал прошедшую серию переговоров по безопасности. Он отметил, что зарубежные государства игнорируют предложения российской стороны.

«Как показал "переговорный триатлон" Россия визави США/НАТО/ОБСЕ, ключевая проблема в подходе Запада к нашей стране состоит в следующем: та сторона всеми силами старается уйти от собственной ответственности за происходящее в Европе, игнорируя смысл российских инициатив - возвращение ситуации к доэскалационному периоду», — говорится в комментарии политика.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила о подготовке письменного ответа по гарантиям безопасности для России. Вашингтон намерен продолжить диалог с Москвой, добавила дипломат.

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россия косачев запад
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