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Индийский журналист Нанда заявил о правоте России на переговорах с США и НАТО

Политика
Индийский журналист Нанда заявил о правоте России на переговорах с США и НАТО
pixabay.com

Нью-Дели, 15 января. Переговоры с США и НАТО поставили Россию в выгодное положение. Об этом пишет автор индийского издания EurAsian Times Пракаш Нанда.

Он напомнил, что целью переговоров было снижение напряженности вокруг Украины. В ходе саммитов не удалось устранить противоречия, однако Россия смогла заполучить все козыри, пишет «ПолитРоссия».

Камнем преткновения является вопрос включения Украины в НАТО. РФ настаивает, чтобы Киев не становился частью объединения.

«Русские действительно правы, когда говорят, что государства НАТО не оказали Москве того уважения, которого заслуживает великая держава. Речь идет о нарушении обещания, данного Вашингтоном, когда Советский Союз позволил Германии воссоединиться в 1990 году», — пишет Нанда.

Индийский журналист Нанда заявил о правоте России на переговорах с США и НАТО
instagram.com / @russian_kremlin

Москва занимает жесткую позицию и ведет упрямый диалог с Вашингтоном по поводу потенциального присоединения Украины и Грузии к Альянсу.

«Россия при Владимире Путине ясно дала понять, что ни при каких обстоятельствах не допустит, чтобы это произошло», — добавил индийский журналист.

Россия в декабре направила Соединенным Штатам проекты договоров по гарантиям безопасности. Недавно замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон разрабатывает письменный ответ.

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путин сша нато
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